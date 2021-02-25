







Как нам стало известно, в марте истекает срок контракта в Минспорта спортсмена-инструктора национальной команды по баскетболу Екатерины Снытиной. Не получится ли так, что ее гражданская позиция станет причиной непродления соглашения? Увидим ли мы и дальше капитана баскетбольной дружины в ее составе?





Я бы разделял эти вещи. Как уже говорил, вопрос высказываний Снытиной — это ее личная ответственность, регулируемая правовым полем. А спорт — есть спорт, пишет Прессбол. Несомненно, она полезный для команды игрок, особенно, когда перестает сидеть в интернете по 9 часов в день. И мы бы точно хотели рассчитывать на ее профессионализм в предстоящих турнирах национальной сборной, из которых главный — чемпионат Европы 2021 года.





Есть еще две темы: первая — согласованный совместно с федерацией и Минспорта состав национальных и сборных команд страны, вторая — список игроков сборной, с которыми по линии Минспорта заключен контракт на должности спортсмена-инструктора. Не во всех видах спорта списочные составы сборных и списки работников по контракту совпадают. Например, в большом футболе и хоккее ни у одного игрока нацсборных нет контракта в Минспорта. В мужском баскетболе и гандболе также не все члены сборной имеют контракты. Несмотря на это, и на сборы приезжают, и честь страны на турнирах защищают. Понимая, что это трудовые отношения, тут личное дело каждого — подписывать или нет. Мы же ведь осознаем, наши топ спортсмены в игровых видах выступают в приличных профессиональных клубах, где и есть их основное место работы с вполне достойным окладом. В сравнении с этим доходом невысокое жалование в Минспорта для них, наверно, непринципиально. Эта тема важна прежде всего для представителей тех спортивных дисциплин, где нет ни серьезных профессиональных клубов, ни заоблачных зарплат, а основное место работы — именно наше спортивное ведомство. И ставка для них важна еще и тем, что позволяет рассчитывать на получение именной президентской стипендии в случае достижения высокого результата. И еще, когда формируется состав команды на учебно-тренировочный сбор или для выезда на турнир, финансирование полагается для всех, независимо от наличия контракта. И неважно, по линии Минспорта или федерации. Более того, опять же, независимо от контракта призовые за победы и занятые места на чемпионатах получают все участвующие игроки.





Теперь о контракте Снытиной. Он действительно завершается 31 марта. По ходатайству нашей федерации баскетбола в установленном порядке Минспорта подготовил и выслал Снытиной новый контракт — типовой трудовой контракт, который заключили все без исключения спортсмены, которые в настоящее время находятся в штате национальной команды Минспорта по соответствующим видам спорта. Там ничего нет ни про политику, ни про гражданскую позицию. Есть набор положений, который полностью соответствует и международным стандартам в области трудовых отношений со спортсменами. Екатерина контракт подписала на каждой странице (экземпляр в Минспорта поступил). Но ее устраивают не все пункты контракта. Об этом есть собственноручно сделанная данным игроком корректировка одного из них. Речь идет о порядке согласования общения игрока со СМИ. Подчеркну особо — не о запрете. Не понимаю, в чем вопрос, это практика любого профессионального клуба, белорусского или турецкого. Думаю, что она отдает себе в этом отчет. Министерство же не может отойти от официально утвержденного текста контракта и поэтому в данной ситуации рассматривает позицию Снытиной как отказ от предложения. Оно и понятно.





С другой стороны, надо учитывать, что Екатерина в любом случае остается членом национальной женской команды по баскетболу, и по мере необходимости будет приглашаться на соответствующие мероприятия. При этом, как и для любого другого игрока или тренера, если у Минспорта не будет запланировано соответствующее финансирование, федерация его предоставит. Но мы все же очень рассчитываем, что наш игрок в оставшееся время пересмотрит свое решение и снимет оговорку. Кстати, контракт может быть заключен в любое иное время, если в этом сохранится актуальность.



