+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Матч гандбольной Лиги чемпионов "Мешков Брест" — "Порту" отменен

Матч Лиги чемпионов "Мешков Брест" — "Порту" не будет перенесен, как сообщалось ранее, а отменен вовсе. Вратарь "Порту" введен в искусственную кому после остановки сердца на тренировке перед игрой с "Мешков Брест", сообщили в пресс-службе белорусского клуба.

"Португальский клуб решил отказаться от всех оставшихся матчей группового этапа Лиги чемпионов", - говорится в сообщении клуба.

Таким образом, поединок 13-го тура "Мешков Брест" — "Порту", который изначально был запланирован на 24 февраля, а затем из-за ситуации с Альфредо Кинтана перенесен на неопределенный срок, не состоится.

"Вопрос о присуждении очков кому-либо из соперников будет обсуждаться позже. Таким образом, нашей команде на первой стадии турнира осталось провести одну встречу — 4 марта в гостях с "Вардаром", - отметили в "Мешков Брест".
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]