«Белшина» может потерять почти 66% своего бюджета









29 декабря 2020 года Бобруйский городской совет депутатов принял решение об изменении решения совета депутатов от декабря 2019 года. После чего предприятия-спонсоры отказались от подписания спонсорских контрактов. Так при новой редакции решения оказания безвозмездной (спонсорской) помощи клубам первой лиги увеличивает финансовую нагрузку спонсоров на 18 процентов за счет дополнительной оплаты налога на прибыль.





По информации канала, финансирование клуба осуществляется из следующих источников: безвозмездная спонсорская помощь от предприятий (34%), поступления по рекламному контракту с ОАО «Белшина» (31%) и доходы от осуществления хозяйственной деятельности (35%).





Генеральный директор «Белшины» Виталий Былинин написал письмо председателю Бобруйского городского совета депутатов Михаилу Желудову с просьбой отменить налог на прибыль для спонсоров команды. По мнению Былинина: «Неполучение безвозмездной помощи ставит под сомнение участие футбольной команды в чемпионате Беларуси».



