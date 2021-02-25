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Ситуация Стаса Драгуна: за что и чем на футболиста можно надавить

Российский ютуб-блогер Евгений Савин очень много времени уделяет Беларуси и событиям, происходящим у нас после выборов. Даже снимал выпуск о давлении на спорт для «Красавы», который посмотрело более 900 тысяч человек.

Ситуация Стаса Драгуна: за что и чем на футболиста можно надавить

А на днях в интервью YT-каналу «DW Беларусь» экс-футболист признался, что он в шоке от ситуации в Беларуси. А также рассказал о том, какому давлению подвергся один из лидеров БАТЭ и сборной Беларуси Станислав Драгун за свою позицию. По словам Савина, полузащитника прилично запугали.

– Драгун по большому счету высказался против насилия, чтобы людей перестали бить, что он плохо спит от того, что понимает, что кого-то сейчас пытают ни за что на Окрестина. Он в принципе ничего такого не сказал. По большому счету он сказал: «Ребята, остановите насилие и все». И за это его отстранили от сборной на самый важный матч и запугали настолько, что он мне лично говорил: «Жень, я боюсь», – заявил Савин.

Трибуна попыталась разобраться, за что и чем можно надавить на футболиста

Что же такого сделал Драгун?

18 августа Станислав завел новый аккаунт в инстаграм и опубликовал в нем видеообращение, где поделился своим отношением к происходящему в августе на улицах Минска и других городов. 

Футболист признавался, что очень плохо спал от чувства беспомощности, которое разрывало его изнутри, когда слышал звуки пыток с Окрестина, призывал власти освободить невинных людей, которые оказались в тюрьмах, и допустить к пострадавшим медиков.

Также Драгун отмечал, что это его личная позиция, которая не имеет отношения к БАТЭ. Спустя полгода этот пост из его инстаграма был удален.

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Драгун очень активно реагировал на события в Беларуси. Подстебывал Владимира Базанова и его слова о том, что на улицы в августе выходит меньшинство, выходил на игры сборной в Лиге Наций с белой повязкой на руке и снимался в ролике белорусских футболистов против насилия. 


«Мы за правду, справедливость и свободу», – говорил полузащитник на видео, которое, к слову, за полупозицию раскритиковали спортсмены из Свободного объединения.

Кроме того, Драгун не оставался в стороне, когда кто-то из спортсменов попадал за решетку. Полузащитник поддерживал Владислава Татура, Антона Сароку, Елену Левченко, Александра Ивулина и избитого бизнесмена Максима Хорошина. Не смолчал Станислав и после смерти Романа Бондаренко.

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В октябре Драгуна не вызвали на важнейший матч в новой истории сборной Беларуси против Грузии в плей-офф чемпионата Европы. Главный тренер Михаил Мархель ссылался на то, что все из-за коронавируса, который перенес полузащитник.

Однако партнер Драгуна по БАТЭ – Игорь Стасевич, – который болел вместе с ним, свой вызов получил. История вышла запутанной, и по информации Tribuna.com, невызов был связан не только с болезнью, но и с гражданской позицией футболиста. 

Активность Драгуна не нравилась боссам АБФФ, и один из сотрудников Дома футбола даже просил Драгуна быть более сдержанным в высказываниях.

На следующий сбор, который проходил в ноябре, Драгун уже отказался ехать сам.

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Что интересно, еще до выборов Драгун признавался, что очень далек от политики. «Это не моя война. Да, мне интересно, что будет с выборами и как они пройдут, но тяжело рассуждать о том, чего я действительно не знаю. (…) Политика мне не интересна», – говорил Станислав.

Но белорусская политика такова, что может заинтересовать любого. При этом письмо спортсменов, в котором содержится требование новых честных выборов, полузащитник не подписал.

Чем же могли надавить на футболиста?

Основными видятся два варианта.

1. Футбол. Драгун остался в БАТЭ, где после ухода Стасевича стал капитаном команды (выиграл честные выборы, между прочим). Да, у борисовчан определенные проблемы, но финансовые условия все равно лучше, чем у других клубов. Терять такой контракт очень не хочется. 

К слову, многие футболисты свою пассивность по части выражения гражданской позиции объясняют именно контрактными обязательствами. Мол, не можем подставлять других людей. А у Драгуна еще и босс интересный: Андрей Капский был участником "Всебелорусского народного собрания".

2. Бизнес. Вместе с Михаилом Сиваковым и еще двумя партнерами Драгун владеет столичным пабом Vinnie Jones. Футболисту принадлежит 40 процентов акций заведения, которое в конце лета включало на всю катушку песню Цоя «Перемен». 

Кроме того, Драгун является собственником деревообрабатывающего предприятия в Плещеницах – пилорамой с сушильными камерами и производством. 

Также выкупил долю Александра Кульчия в компании, которая занимается сдачей в аренду оборудования для киносъемки.

Строить и развивать бизнес в текущих белорусских условиях очень сложно. Особенно, если ты поддерживаешь протест или активно высказываешься о ситуации. Жди проверок налоговой, санстанции, МЧС и так далее. Случаев, когда какое-то заведение вдруг закрывалось, множество.

Вполне возможно, страх Драгуна как раз и связан с рисками для карьеры и бизнеса.
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