Своим партнером итальянец назвал бывшего игрока национальной сборной Беларуси Виталия Кутузова.





Кутузов пояснил, почему выбор инвестора пал на клуб "Крумкачы".





"Я хорошо информирован о состоянии дел в белорусском футболе и в каждом клубе по отдельности. Принципиально важно было, чтобы команда не зависела от государства, чтобы владелец был частный. Мы не один раз обсуждали это с Мианом, решили не просто попробовать, а доказать, что можно обходиться без бюджетных вливаний. Именно по такому пути идет абсолютное большинство стран мира. Уверен, мы выбрали правильную тактику", — цитирует Кутузова Sputnik.





Виталий отмечает, что в клубе, который не сидит на господдержке, неизбежно появляется ответственность за принятия решений и их финансовую эффективность.





"В этом случае появляется спрос на профессионализм у тренерского состава, игроков, руководителей и даже рядовых работников клуба, что приводит к качественным изменениям. Это — аксиома", — убежден Кутузов.











