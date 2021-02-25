Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр
Международный олимпийский комитет озабочен ухудшением ситуации в Международной федерации тяжелой атлетики после публикации доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, в котором сообщалось о нарушении антидопинговых правил в IWF, заявил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в среду.
"Положение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) становится все более тяжелым. МОК чрезвычайно обеспокоен отсутствием значительных изменений в культуре и руководстве IWF", - заявил глава МОК.
Он допустил исключение тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр, в случае отсутствия прогресса в разрешении проблем в IWF.
Весной 2020 года со скандалом пост президента Международной федерации тяжелой атлетики оставил венгр Томаш Аян, который возглавлял IWF с 2000 года. Позднее главой IWF была избрана американка Урсула Папандреа.
09:07 25/02/2021
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