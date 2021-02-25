Сообщается, 24 февраля в формате видеоконференции прошло заседание исполкома организации. Бах однако не высказался о том, обсуждалась ли ситуация с давлением на белорусских спортсменов за их гражданскую позицию.





"Мы внимательно следим за ситуацией, но я не буду спекулировать на тему предстоящих выборов в НОК Беларуси, — говорил Томас Бах. — Мы дождемся окончательного результата, обсуждать этот вопрос будет правильнее позже".

Выборы президента НОК ожидаются в конце февраля.









Напомним, в декабре 2020-го Международный олимпийский комитет скандально отстранил представителей Национального олимпийского комитета Беларуси от Олимпийских игр и всех мероприятий МОК.