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В МОК пока решений не приняли: будет Лукашенко в НОК или кто-то другой?

Международный олимпийский комитет внимательно наблюдает за ситуацией с выборами президента Национального олимпийского комитета Беларуси. Об этом в среду заявил глава МОК Томас Бах, передает ТАСС.

Сообщается, 24 февраля в формате видеоконференции прошло заседание исполкома организации. Бах однако не высказался о том, обсуждалась ли ситуация с давлением на белорусских спортсменов за их гражданскую позицию.

"Мы внимательно следим за ситуацией, но я не буду спекулировать на тему предстоящих выборов в НОК Беларуси, — говорил Томас Бах. — Мы дождемся окончательного результата, обсуждать этот вопрос будет правильнее позже".
Выборы президента НОК ожидаются в конце февраля.


Напомним, в декабре 2020-го Международный олимпийский комитет скандально отстранил представителей Национального олимпийского комитета Беларуси от Олимпийских игр и всех мероприятий МОК. 
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