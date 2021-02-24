Из-за репрессий в отношении многих спортсменов НОК Беларуси грозят санкции вплоть до выступления под нейтральным флагом. Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александр Опейкин рассказал TUT.BY о том, что накануне они предоставили в МОК свежие примеры дискриминации в отношении белорусских спортсменов.





— Мы добавили новые кейсы. В частности, случаи Александры Романовской и Николая Козеко, которые мы не отправляли к декабрьскому заседанию исполкома МОКа. Но сейчас Александра уже официально уволена. Также есть факты давления на Козеко и его недопуска к тренировочному процессу.





Прислали в МОК и дела из белорусского футбола, которые также направлены в ФИФА и УЕФА. Там есть случаи Шкурина, Драгуна, НФК «Крумкачы», игроков сборной по пляжному футболу, журналиста Александра Ивулина и еще несколько эпизодов.





Добавлено и расследование BYPOL по Дмитрию Баскову, который является членом исполкома НОК Беларуси.





Также мы обрисовали картину в целом, из которой видно, что подвергнутые репрессиям спортсмены не восстановлены (за исключением Борисевич и Мазуренок).





Сразу скажу, что прогнозировать решение МОКа крайне сложно. Все на усмотрение комитета. Но соблюдение прав спортсменов и отсутствие дискриминации сейчас для них очень важный тренд, — сказал Опейкин.





Напомним, сайт Inside The Games сообщил, что исполком МОКа вновь рассмотрит ситуацию с репрессиями в отношении спортсменов в Беларуси. Если ситуация не улучшилась, то могут быть обсуждены новые санкции, самой жесткой из которых станет отстранение НОК Беларуси. Это будет означать, что спортсмены не смогут выступать на Олимпиаде под белорусским флагом.





Заседание исполкома МОК пройдет 24 февраля в 14−18 часов по минскому времени. Ожидается, что пресс-конференция главы МОК Томаса Баха состоится в 19.30.





Ранее, в декабре 2020-го, МОК уже ввел санкции против исполкома НОКа. Практически всем его членам, включая Александра и Виктора Лукашенко, было запрещено посещать Олимпийские игры. Также НОК был лишен финансирования, за исключением индивидуальных программ подготовки спортсменов.



