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Евгений Савин: Драгуна отстранили от сборной и запугали настолько, что он мне лично говорил, что боится

Известный блогер Евгений Савин рассказал о переписке со Станиславом Драгуном.




- В твоем выпуске много и рассказов про различные репрессии. А тебя самого какая история поразила больше всего?

- Если мы говорим именно про футбольные репрессии, то безусловно Шкурин (нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин отказался играть за сборную Беларуси при Лукашенко. — Прим.), как его хотели наказать, отправив в армию. Безусловно, Драгун, который в своем посте в Instagram, по большому счету, просто высказался против насилия, чтобы людей перестали бить. За это его отстранили от сборной на самый важный матч и запугали настолько, что он мне лично говорил: "Жень, я боюсь, я не буду говорить".

Я даже сделал скриншоты переписки, где он говорит: "Мне страшно признаться, но я боюсь". И мы после этого рассказываем, что спорт вне политики. В Беларуси спорт точно в политике. Наверное, какие-то санкции должны быть применены к федерации футбола (Беларуси. — Прим.), потому что то, что там происходит, — это безумие, — цитирует Савина dw.com.
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