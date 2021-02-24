+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Немецкие волейболистки объявили о бойкоте турнира в Катаре из-за запрета бикини

Карла Боргер и Джулия Заде назвали Катар «единственной страной», где им указывают, как выполнять их работу

Звезды германского пляжного волейбола Карла Боргер и Джулия Зуде заявили, что они будут бойкотировать турнир в Катаре в марте, потому что это «единственная страна», где игрокам запретили носить бикини на площадке.

«Мы должны быть там, чтобы выполнять свою работу, а нам запрещают носить рабочую одежду», – заявила Боргер радиостанции Deutschlandfunk.

«Это единственная страна и единственный турнир, где правительство указывает нам, как выполнять нашу работу, и мы осуждаем такой подход», – добавила она.

Доха впервые принимает турнир по женскому пляжному волейболу. Ранее в течение семи лет там проходили мужские соревнования.

Тем не менее, волейболисток попросили носить майки и длинные брюки вместо обычных бикини. Международная федерация волейбола (FIVB) заявила, что это правило введено «из уважения к культуре и традициям принимающей страны»

Однако уже после заявлений германских спортсменок федерация заявила, что никаких ограничений на ношение бикини во время соревнований в Катаре не будет.
Источник: golosameriki.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Павел Знавец
Да Міжнароднага Дня роднай мовы: Віктар Цой...
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]