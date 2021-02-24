Звезды германского пляжного волейбола Карла Боргер и Джулия Зуде заявили, что они будут бойкотировать турнир в Катаре в марте, потому что это «единственная страна», где игрокам запретили носить бикини на площадке.





«Мы должны быть там, чтобы выполнять свою работу, а нам запрещают носить рабочую одежду», – заявила Боргер радиостанции Deutschlandfunk.





«Это единственная страна и единственный турнир, где правительство указывает нам, как выполнять нашу работу, и мы осуждаем такой подход», – добавила она.





Доха впервые принимает турнир по женскому пляжному волейболу. Ранее в течение семи лет там проходили мужские соревнования.





Тем не менее, волейболисток попросили носить майки и длинные брюки вместо обычных бикини. Международная федерация волейбола (FIVB) заявила, что это правило введено «из уважения к культуре и традициям принимающей страны»





Однако уже после заявлений германских спортсменок федерация заявила, что никаких ограничений на ношение бикини во время соревнований в Катаре не будет.