Немецкие волейболистки объявили о бойкоте турнира в Катаре из-за запрета бикини
Карла Боргер и Джулия Заде назвали Катар «единственной страной», где им указывают, как выполнять их работу
Звезды германского пляжного волейбола Карла Боргер и Джулия Зуде заявили, что они будут бойкотировать турнир в Катаре в марте, потому что это «единственная страна», где игрокам запретили носить бикини на площадке.
«Мы должны быть там, чтобы выполнять свою работу, а нам запрещают носить рабочую одежду», – заявила Боргер радиостанции Deutschlandfunk.
«Это единственная страна и единственный турнир, где правительство указывает нам, как выполнять нашу работу, и мы осуждаем такой подход», – добавила она.
Доха впервые принимает турнир по женскому пляжному волейболу. Ранее в течение семи лет там проходили мужские соревнования.
Тем не менее, волейболисток попросили носить майки и длинные брюки вместо обычных бикини. Международная федерация волейбола (FIVB) заявила, что это правило введено «из уважения к культуре и традициям принимающей страны»
Однако уже после заявлений германских спортсменок федерация заявила, что никаких ограничений на ношение бикини во время соревнований в Катаре не будет.
Источник: golosameriki.com
12:23 24/02/2021
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