







Как сообщает самый информированный интернет-портал в отношении олимпийского движения Inside the Games, ожидается, что важное место в повестке дня исполнительного комитета МОК займет вопрос об участии команды Республики Беларусь в Олимпиаде под государственным флагом.





МОК ранее начал расследование в отношении Национального олимпийского комитета (НОК Беларуси) после недавних обвинений в политической дискриминации спортсменов. Многие спортсмены были в первых рядах протестов против скандального переизбрания Александра Лукашенко президентом в августе прошлого года. Он также является президентом НОКа Беларуси.





Сообщалось, что более 100 мужчин и женщин были отстранены от спортивных соревнований в Беларуси с момента подписания открытого письма с призывом положить конец насилию в отношении мирных антиправительственных демонстрантов. В декабре исполком МОКа постановил, что "нынешнее руководство НОКа должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации", что противоречит Олимпийской хартии.





Санкции включали запрет Лукашенко, его старшему сыну Виктору, первому вице-президенту НОК Беларуси, а также другим членам исполкома НОКа посещать Токио-2020 и прекращение всякой финансовой поддержки.





Inside The Games сообщает, что, если на сегодняшнем заседании исполком МОК решит, что атлеты, протестующие против Лукашенко, все еще подвергаются дискриминации, то могут быть приняты дальнейшие меры, включая отстранение Национального олимпийского комитета и принуждение его спортсменов выступать под олимпийским флагом.





После переизбрания Лукашенко Беларусь уже лишилась нескольких мероприятий, в том числе чемпионата мира по хоккею и чемпионата мира по современному пятиборью.





В свою очередь Лукашенко назвал санкции МОК "политически мотивированными" и направленными на "оказание давления на администрацию Национального олимпийского комитета Беларуси".



