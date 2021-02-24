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Анна Сола: наши болельщики находили такие слова, что хотелось работать дальше

Белорусская биатлонистка Анна Сола, ставшая бронзовым призером недавнего чемпионата мира в спринте, позитивно оценила реакцию болельщиков на ее выступления. В этом она призналась в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5".




Мне нравится наши болельщики тем, что находили такие слова… Было приятно, хотелось работать дальше. А то, что неслось в адрес Елены Кручинкиной… Надо с ними встретиться и поговорить. Чтобы, может, они рассказали кое-какие моменты.

Напомним, что Анна Была единственной биатлонисткой сборной, которая отказалась подписать письмо в поддержку Лукашенко.
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