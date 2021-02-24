"Дело Баскова": в ИИХФ ответили, как идет расследование

Так пресс-служба ИИХФ ответила на запрос DW о расследовании дела о причастности председателя Белорусской федерации хоккея Дмитрия Баскова к гибели Романа Бондаренко.





"Беларусь согласилась сотрудничать с ИИХФ и оценивать все соответствующие показания свидетелей, видео и другие доказательства в поддержку расследования ИИХФ. Там признали серьезность этих обвинений и пообещали собрать все возможные факты", — цитируе т euroradio.fm пресс-службу ИИХФ.





Также в ИИХФ заявили, что Баскова не отстранили временно от организации турниров до конца расследования, так как кодекс поведения требует такой меры только в случае предполагаемых договорных матчей.





Кстати, Международный олимпийский комитет временно отстранил Баскова от должности в белорусском Национальном олимпийском комитете "в связи с конкретными обвинениями, выдвинутыми против него".





Предполагается, что Басков присутствовал на "Площади Перемен" 11 ноября, когда там был жестоко избит Роман Бондаренко.





Накануне Белорусский фонд спортивной солидарности написал в ИИХФ свое письмо с аналогичным вопросом и попросил помощи у национальных хоккейных федераций.



