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Белорусская бригада судей обслужит матч Хоффенхайм — Мольде в 1/16 финала Лиги Европы

Главным арбитром поединка станет Алексей Кульбаков

Алексей Кульбаков, Getty Images

Белорусская бригада судей во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит ответную игру 1/16 финала Лиги Европы между немецким Хоффенхаймом и норвежским Мольде.

Встреча команд запланирована на четверг, 24 февраля. Начало — в 20:55 по минскому времени, пишет sportarena.by

В помощниках у Кульбакова будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко.

Отметим, первый матч команд в Норвегии завершилась результативной ничьей 3:3.
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