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Из Беларуси в Хорватию перенесли ещё один спортивный турнир

Финал футзальной Лиги чемпионов перенесён из Беларуси в Хорватию.

Фото: uefa.com​

Исполнительный комитет УЕФА принял сегодня решение отменить розыгрыш чемпионатов Европы среди юношей и девушек до 19 лет в сезоне 2020/21.

Такое решение исполком УЕФА принял с учётом эпидемиологической ситуации в Беларуси. Также учитывались принятые в Беларуси ограничения на путешествия, что могло помешать ряду команд и официальным лицам принять участие в финале турнира Лиги чемпионов УЕФА-2020/21, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Так как хорватский футбольный союз выразил готовность принять финальную стадию, исполком УЕФА решил назначить Загреб местом проведения турнира, который изначально должен был пройти с 28 апреля по 3 мая в Минске", — отмечается в пресс-релизе.
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