+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Левченко о пытках на Окрестина: Я помню их лица, знаю имена, фамилии и даже больше

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко, комментируя доклад правозащитников о пытках в отношении женщин в Беларуси после выборов, рассказала и о своей информации.


Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси опубликовал третий промежуточный отчет о применении пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения в отношении женщин.


«Не рассказывайте мне и людям вашей лжи, что насилия не было! Я испытала его на себе, как и тысячи белорусских женщин, побывавших в тюрьме! И пинок с оскорблениями, который я и моя сокамерница получила – я тоже никогда не забуду! Я помню их лица, знаю имена, фамилии и даже больше», – написала Левченко в сторис инстаграма.

Также Елена прокомментировала слова журналистки Анисии Козлюк, которая после нахождения в СИЗО Жодино рассказывала об ухудшении здоровья и о том, что сотрудники ЦИП отключали отопление в камерах.

«Все можно. Возле каждой камеры есть краны, которые они открывают и закрывают когда хотят. Ими они так же контролируют включение и выключение воды и канализации. Как мне сказал сам товарищ Шапетько (начальник ЦИП Евгений Шапетько – прим.): «Это делается для того, чтобы вам больше не хотелось сюда вернуться». Но красиво говорят. Что не сделаешь для БТ», – сказала Левченко.
Источник: bytribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Павел Знавец
Да Міжнароднага Дня роднай мовы: Віктар Цой...
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]