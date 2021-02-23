



Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси опубликовал третий промежуточный отчет о применении пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения в отношении женщин.









«Не рассказывайте мне и людям вашей лжи, что насилия не было! Я испытала его на себе, как и тысячи белорусских женщин, побывавших в тюрьме! И пинок с оскорблениями, который я и моя сокамерница получила – я тоже никогда не забуду! Я помню их лица, знаю имена, фамилии и даже больше», – написала Левченко в сторис инстаграма.





Также Елена прокомментировала слова журналистки Анисии Козлюк, которая после нахождения в СИЗО Жодино рассказывала об ухудшении здоровья и о том, что сотрудники ЦИП отключали отопление в камерах.





«Все можно. Возле каждой камеры есть краны, которые они открывают и закрывают когда хотят. Ими они так же контролируют включение и выключение воды и канализации. Как мне сказал сам товарищ Шапетько (начальник ЦИП Евгений Шапетько – прим.): «Это делается для того, чтобы вам больше не хотелось сюда вернуться». Но красиво говорят. Что не сделаешь для БТ», – сказала Левченко.