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Вратарь "Порту" введен в искусственную кому после остановки сердца на тренировке перед игрой с "Мешков Брест"

По информации португальской газеты "O Jogo", во время занятия команды в рамках подготовки к матчу Лиги чемпионов с белорусским "Мешков Брест" у голкипера Альфредо Кинтаны остановилось сердце.




32-летний спортсмен был срочно доставлен в больницу, где его ввели в искусственную кому.

Матч "Мешков Брест" — "Порту", который должен был пройти 24 февраля, перенесен на неопределенный срок.
Прессбол
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