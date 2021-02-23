Вратарь "Порту" введен в искусственную кому после остановки сердца на тренировке перед игрой с "Мешков Брест"
По информации португальской газеты "O Jogo", во время занятия команды в рамках подготовки к матчу Лиги чемпионов с белорусским "Мешков Брест" у голкипера Альфредо Кинтаны остановилось сердце.
32-летний спортсмен был срочно доставлен в больницу, где его ввели в искусственную кому.
Матч "Мешков Брест" — "Порту", который должен был пройти 24 февраля, перенесен на неопределенный срок.
13:19 23/02/2021
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