











Тем временем федерация окончательно закрыла "Крумкачам" путь в высшую лигу…

Собственно, добавить к тому, что говорил по этому поводу раньше, мне нечего. "Крумкачы" должны выступать в высшей лиге. Ну а какое принято решение, всем известно. Посмотрим, что по этому поводу скажут международные инстанции, — цитирует Дулуба пресс-служба "воронов".











