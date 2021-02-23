Олег Дулуб: "Крумкачы" должны выступать в высшей лиге. Посмотрим, что скажут международные инстанции
Главный тренер "Крумкачоў" Олег Дулуб считает, что команда должна играть в высшей лиге.
Тем временем федерация окончательно закрыла "Крумкачам" путь в высшую лигу…
Собственно, добавить к тому, что говорил по этому поводу раньше, мне нечего. "Крумкачы" должны выступать в высшей лиге. Ну а какое принято решение, всем известно. Посмотрим, что по этому поводу скажут международные инстанции, — цитирует Дулуба пресс-служба "воронов".
09:29 23/02/2021
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