Матч "Мешков-Брест" — "Порту" перенесён, у вратаря гостей остановилось сердце
Матч группового раунда гандбольной Лиги чемпионов "Мешков-Брест" — "Порту", который должен был состояться 24 февраля, перенесён на неопределенный срок.
Как сообщает пресс-служба белорусского клуба, у вратаря гостей Альфредо Кинана на тренировке в Португалии остановилось сердце. Его госпитализировали, врачи борются за жизнь спортсмена.
"В это трудно поверить, — говорит доктор гандбольной сборной Португалии Аугусто Рохо. — Кинана — фантастический спортсмен в плане физической подготовки. Но иногда в организме бывают изъяны.
08:59 23/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение