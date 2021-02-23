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Матч "Мешков-Брест" — "Порту" перенесён, у вратаря гостей остановилось сердце

Матч группового раунда гандбольной Лиги чемпионов "Мешков-Брест" — "Порту", который должен был состояться 24 февраля, перенесён на неопределенный срок.

 Как сообщает пресс-служба белорусского клуба, у вратаря гостей Альфредо Кинана на тренировке в Португалии остановилось сердце. Его госпитализировали, врачи борются за жизнь спортсмена.

"В это трудно поверить, — говорит доктор гандбольной сборной Португалии Аугусто Рохо. — Кинана — фантастический спортсмен в плане физической подготовки. Но иногда в организме бывают изъяны.
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