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26 февраля пройдет олимпийское собрание с участием Лукашенко. Будет избрано новое руководство НОК Беларуси?

Как сообщалось ранее, в конце февраля планируется олимпийское собрание, на котором будет избрано новое руководство НОК Беларуси.

По информации Tribuna.com, мероприятие пройдет 26 февраля в здании штаб-квартиры НОК. Александр Лукашенко также примет участие в собрании.

Напомним, федерациям уже были разосланы письма с предложениями назвать тех, кого бы они хотели видеть в качестве руководителей НОКа.

Напомним, ранее МОК применил санкции в отношении НОК Беларуси и его руководства.

Руководителем НОК на данный момент является Александр Лукашенко.  Его сын Виктор Лукашенко – первый вице-президент, а Дмитрий Довгаленок – вице-президент.
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