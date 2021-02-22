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Ходасевич: Леонид Кучук дважды подходил к руководству "Динамо", чтобы расстаться с клубом. Его не отпустили

Журналист Николай Ходасевич в своей программе "Бремя футбола" сообщил, что главный тренер минского "Динамо" Леонид Кучук дважды планировал подать в отставку.

 


- В критический момент существования минского "Динамо", если смотреть по результатам, Леонид Кучук дважды подходил к руководству, чтобы выйти из игры и, собственно, расстаться с клубом. Его не отпустили только потому, что потеряли бы очень большие деньги в качестве неустойки. Решили, пускай Леонид Станиславович отрабатывает зарплату и переживает кризис вместе с командой. Он продолжил работу, и в концовке не все было так уж страшно. Чемпионство у БАТЭ забрали, на всякий случай, той самой организованной игрой. И вот сейчас межсезонье: за плотно задвинутыми шторами и забитыми дверями, где-то в России, даже невозможно прочитать стартовый состав, -- рассказал Ходасевич.
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