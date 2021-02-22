



«До выборов началось мое прозрение, что я увидел, что начались фальсификации, когда из окон они там выпрыгивали с бюллетенями, когда начали садить Бабарико, Тихановского – для меня уже все, я понял, что это самый настоящий обман людей, народа. И что я молчать не буду, я с этим полностью не согласен.



