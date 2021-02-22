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"Крумкачы" обратились в УЕФА с претензиями к АБФФ

«Крумкачы» обратились в УЕФА с претензиями к АБФФ.

Клуб в своем письме указал на необоснованность решения федерации футбола Беларуси в отказе лицензирования команды в элитный дивизион, а также о нарушении при проведении стыкового матча.

Напомним, по мнению «Крумкачоў», в первом стыковом матче футболисты «Слуцка» Егор Семенов и Мухаммед Умара Бала не могли принимать участия в игре из-за дисквалификации. «Слуцк» выиграл оба матча и остался в высшей лиге.

Также АБФФ отдала место в высшей лиге «Сморгони», финишировавшей на шестой строчке в чемпионате 2020 года первой лиги. «Крумкачы» тогда заняли третье место.
Источник: tribuna.com
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