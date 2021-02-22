После этого у спортсменов начались проблемы. В целях безопасности некоторые из них вынуждены были покинуть Беларусь, пишет currenttime.tv





Из-за того, что выступил против милицейского насилия и нечестных выборов, легкоатлет, призер Олимпийских Игр Андрей Кравченко остался без работы. В ноябре спортсмена задержали в центре Минска и посадили на 10 суток в жодинский изолятор, где Кравченко прошел через пытки и заболел коронавирусной инфекцией.





"До выборов все у меня началось, мое, так сказать, прозрение: я увидел, как начались фальсификации, когда из окон они там все выпрыгивали с бюллетенями. Когда начали садить Бабарико, Тихановского… Для меня это было все. Я уже понял, что это самый настоящий обман людей, что я молчать не буду и я полностью не согласен", – вспоминает Андрей Кравченко.





"Мало времени сейчас уделяю тренировкам, тренироваться я не могу сейчас в Беларуси, потому что условий для меня здесь уже нет. Меня уволили отовсюду. И вообще лишили, можно сказать, всего", – говорит спортсмен.





Не стал молчать и главный тренер гандбольного клуба "Витязь" Константин Яковлев, который вместе с командой один из первых выступил в защиту репрессированных спортсменов.





В знак протеста на арест баскетболистки Елены Левченко игроки "Витязя" отказались выходить на площадку. Практически сразу после этого клуб отстранили от участия в чемпионате Беларуси.





"Ничего хорошего у нас не происходит, похвастаться нечем. Сложная ситуация: нас, естественно, везде попросили. Как уже многие знают, со мной не продлили контракт – я был преподавателем в БНТУ. У меня были очень хорошие результаты. Ясно и понятно, что это все связано с моей гражданской позицией", – говорит Константин Яковлев.





Проблемы в карьере возникли и у кикбоксера Ивана Ганина, который подписал обращение свободных спортсменов и осудил произвол властей. В сентябре, когда силовики продолжали жестко разгонять мирные акции протестов, Иван Ганин отказался участвовать в чемпионате республики.





"Из-за того, что я не боксировал на чемпионате республики, на единственном старте, лишился своего места в национальной сборной, хотя я там был 12 лет. Сейчас, буквально неделю назад, мне сообщили, что меня отчислили из спортивной школы. Грубо говоря, я уже не спортсмен и к спорту никого отношения не имею", – констатирует Иван Ганин.





После президентских выборов спортсмены, как и все общество в Беларуси, разделились: одни осудили насилие и поддержали протест, другие выступили за режим Лукашенко. Спортсменов, которые выступили за перемены, отчислили из сборных, выгнали из залов и тем самым лишили возможности тренироваться.





"У нас любят людей, которые просто кивают головой, а все, кто не согласен, как недавно сказал один деятель, – лишние люди. Я, наверное, к таким уже отношусь. Лишний для страны", – говорит легкоатлет и призер Олимпийских игр 2008 года Андрей Кравченко.





По словам неугодных для властей спортсменов, сейчас белорусский спорт несет серьезные потери, восстановить которые в ближайшие годы уже не получится.





"Когда искусственно убирают спортсменов, которые дают результат, откуда взяться [результату]? Я думаю, что будет очень большой провал. Мы еще это увидим", – считает тренер "Витязя" Константин Яковлев.





Кикбоксер Иван Ганин тоже уверен, что белорусский спорт многое потеряет с увольнениями несогласных с режимом спортсменов.





"Будет прослойка такая. И я не знаю, за сколько лет она восполнится. Но те, кого отстранили, и те, кто на их место придет, – пока эти кадры подготовятся, думаю, один олимпийский цикл точно потеряем. Возможно, и два", – говорит Иван Ганин.





Письмо против насилия подписали более двух тысяч белорусских спортсменов. Несмотря на репрессии, которые их затронули, о своих поступках они не жалеют и верят в скорые перемены в Беларуси.





"В каждом человеке живет такой маленький трус. И есть различные жизненные обстоятельства, когда этот трус может вырасти в большого труса. Если весной каждый этого труса маленького загонит как можно дальше, чтобы он не начал расти, тогда, я думаю, все будет нормально", – надеется Андрей Кравченко.





По данным Фонда спортивной солидарности, по политическим мотивам в Беларуси уволили 113 спортсменов, на пятерых заведены уголовные дела, через задержания прошли 49 человек.