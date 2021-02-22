Китай завершил строительство всех объектов зимней Олимпиады





Сообщается, что спортсмены будут соревноваться на 25 стадионах в Пекине, Янцине и Чжанцзякоу. Поскольку игры пройдут под знаком защиты экологии, то все объекты были модернизированы с использованием экотехнологий.





Также, отмечается, что впервые на Олимпиаде будет использоваться особая технология подготовки льда.





“В Пекине находится арена с самой большой в мире ледяной поверхностью, для охлаждения которой используется энергоэффективная система на основе углекислого газа. Во-первых, она экономит 40% от общего потребления электроэнергии, а во-вторых - уровень выбросов углерода сводится к нолю”, - говорится в описании объекта.





Ледовые спортплощадки также будут оснащены системами химического осушения воздуха, которые не наносят вреда окружающей среде и позволяют снижать расход электроэнергии до 50%. Существенно снизить потребление энергии также позволила замена традиционной системы освещения на фотоэлектрическую систему с использованием светодиодов.





Кроме того, как пишет издание, в олимпийские сооружения активно внедряют технологии на базе 5G. В "умные" спортивные объекты будет встроена система позиционирования и навигации, что позволит избежать столпотворения посетителей.





“Одним из таких объектов является Национальный конькобежный центр. Предполагается, что центр запустит специальное мобильное приложение, при помощи которого можно будет не только легко ориентироваться внутри помещения, но и в случае необходимости получить услуги перевода. Таким образом посетители смогут не только найти свое место на трибуне, но и рестораны и магазины. Кроме того, зрителям будет предоставлена возможность принять участие в соревнованиях при помощи дополненной реальности”, - пишет Жэньминь Жибао.







