Белорусские теннисистки ухудшили своё положение в рейтинге WTA













Арина Соболенко уже не седьмая ракетка мира. После неудачного выступления в одиночном разряде на Australian Open (в парном белоруска победила вместе с бельгийкой Элизе Мертенс) она занимает 8-ю строчку. Виктория Азаренко опустилась с 13-го на 14-е место, Александра Саснович — с 92-го на 96-е, Ольга Говорцова — с 135-го на 138-е.





По-прежнему лидирует австралийка Эшли Барти. Второй ракеткой мира стала Наоми Осака из Японии.





Соболенко — первая ракетка мира в парном разряде.



