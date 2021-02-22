Белорусские теннисистки ухудшили своё положение в рейтинге WTA
Белорусские теннисистки ухудшили своё положение в рейтинге WTA. Его обновленный вариант был опубликован в понедельник.
Арина Соболенко уже не седьмая ракетка мира. После неудачного выступления в одиночном разряде на Australian Open (в парном белоруска победила вместе с бельгийкой Элизе Мертенс) она занимает 8-ю строчку. Виктория Азаренко опустилась с 13-го на 14-е место, Александра Саснович — с 92-го на 96-е, Ольга Говорцова — с 135-го на 138-е.
По-прежнему лидирует австралийка Эшли Барти. Второй ракеткой мира стала Наоми Осака из Японии.
Соболенко — первая ракетка мира в парном разряде.
09:59 22/02/2021
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