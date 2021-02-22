Около 260 белорусских спортсменов готовятся к Олимпиаде в Токио
Подготовку к перенесенным Играм XXXII Олимпиады в Токио ведут около 260 белорусских спортсменов, сообщил министр спорта и туризма страны Сергей Ковальчук на итоговой коллегии ведомства, говорится в сообщении на сайте Национального олимпийского комитета в воскресенье.
По состоянию на 19 февраля квалификационные требования на право участия в Играх выполнили 74 белорусских спортсмена в 16 видах спорта в 64 дисциплинах.
"Предполагается, что к завершению олимпийского отборочного периода у белорусов будет 110-120 лицензий", - отметили в комитете.
ак сообщалось, Олимпиада в Токио была запланирована на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли. Планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, пишет interfax.by
08:10 22/02/2021
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