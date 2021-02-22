Около 260 белорусских спортсменов готовятся к Олимпиаде в Токио

По состоянию на 19 февраля квалификационные требования на право участия в Играх выполнили 74 белорусских спортсмена в 16 видах спорта в 64 дисциплинах.





"Предполагается, что к завершению олимпийского отборочного периода у белорусов будет 110-120 лицензий", - отметили в комитете.



