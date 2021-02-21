"Манчестер Сити" опроверг переговоры с Месси

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Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" заявил об отсутствии переговоров с аргентинцем Лионелем Месси, пишет Sputnik со ссылкой на Sky Sports.





33-летний форвард хотел летом покинуть "Барселону", но решил доиграть контракт до конца – соглашение с каталонцами истекает через четыре месяца. "Горожане" считались фаворитами в борьбе за Месси.





По информации источника, "Ман Сити" ни летом, ни сейчас предложений по игроку не поступало. Переговоры с представителями футболиста не ведутся.





Ранее СМИ писали, что в услугах Месси заинтересован французский ПСЖ.





Вместе с тем, сам игрок пока не определился с будущим, он хочет доиграть сезон в "Барселоне", а затем определится со своим будущим.





В нынешнем сезоне Месси принял участие в 29 матчах во всех турнирах. Нападающий забил 20 мячей и отдал восемь голевых пасов.















