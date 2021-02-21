Белорусские дзюдоисты завоевали первые медали в 2021 году

Фото: Instagram / slutskayamaryna





Белорусские спортсмены завоевали две награды (серебряную и бронзовую) на турнире серии Большого шлема в Тель-Авиве, сообщает Sputnik.





Первую награду в копилку национальной команды Беларуси принес Дмитрий Миньков, завоевавший серебро в весовой категории 66 килограммов. В финале он уступил испанцу Альберто Мартину Гаитеро.





На третью ступень пьедестала почета поднималась белоруска Марина Слуцкая (свыше 78).





Участие в соревновании приняли более 400 дзюдоистов из 60 стран. Для белорусской сборной по дзюдо это первые медальные успехи на престижных турнирах в 2021 году.

Неудача в Дохе и предстоящие состязания





Белорусские дзюдоисты неудачно начали год, выступив на турнир серии "Мастерс" (11-13 января) в Дохе. Право побороться за награды получили лишь атлеты, которые вошли в топ-36 мирового рейтинга. Национальную команду представляли Даниэл Мукете (до 100), Никита Свирид (до 100), Алескандр Ваховяк (свыше 100) и Марина Слуцкая (свыше 78).





Белорусской команде еще предстоит выступить на турнирах серии Большого шлема в Ташкенте, Антальи, Тбилиси и Париже, а также на чемпионате Европы в Португалии и мировом форуме в Венгрии. После этих состязаний завершится олимпийский отбор.



