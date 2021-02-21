Андрей Орловский постучал по канвасу и потерпел 20-е поражение в ММА

В рамках турнира UFC Fight Night 185, прошедшего в Лас-Вегасе, встретились бойцы тяжелой весовой категории — 42-летний белорус Андрей Орловский и 27-летний представитель США Том Аспиналл.



В результате удачной попытки удушающего приема от Аспиналла во втором раунде белорус постучал по канвасу и потерпел свое 20-е поражение в ММА, отмечает "Чемпионат".

На счету 42-летнего Орловского 30 побед и 20 поражений, 27-летний Аспиналл одержал 10 побед и дважды проиграл.







