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Елена Кручинкина после эстафеты на ЧМ: «Столько негатива я не получала, даже после самых худших гонок. Сейчас вы переходите грань»

Биатлонистка сборной Беларуси Елена Кручинкина поделилась мнением о комментариях и личных сообщениях в инстаграме после вчерашней гонки на чемпионате мира.


Елена завершила дистанцию на четвертой позиции, приняв эстафету от Анны Солы на второй.

«Я понимаю, для вас 4-е место на чемпионате мира – это не результат, но для меня это результат! Как резко меняется мнение обо мне. Берешь медаль – молодец! Заезжаешь мимо – «едь домой»! Да, не все вышло, но не всегда все идеально, не всегда бывает так, как мы хотим. Все хотят медали и борются за них, кому-то удается, кому-то – нет. Это спорт, это биатлон!

Мне советуют ехать домой и не позориться и так далее… Свой совет себе посоветуй! Я тут не для того, чтобы штаны просиживать, каждый день работаю над собой и стараюсь быть лучше, но получается не всегда. Три года подряд не вижу свою семью по шеcть месяцев в зимний сезон и в летний, почти столько же ради того, как мне пишут, «позориться?» Огорчу вас, но нет!

Я осуществляю свою мечту детства, бегаю там, куда стремилась и занимаюсь любимым делом. Столько негатива я не получала, даже после самых худших гонок, многие писали и желали, но сейчас вы переходите грань в своих пожеланиях. И это только личные сообщения, что дальше, не представляю и не хочу. Я сделала, что могла! Конец!» – написала Кручинкина.

Напомним, что Кручинкина перешла в белорусскую сборную из России. 
Tribuna
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