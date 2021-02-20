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В эстафете на ЧМ в Словении беларусы – девятые. Выиграли гонку норвежцы

Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Норвежская команда (Стурла Хольм Легрейд, Тарьей и Йоханнес Бё, Ветле Шостад Кристиансен) преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 27,4 секунды без дополнительных кругов, но с восемью дополнительными патронами. 


На втором месте шведская сборная, отставшая от лидеров на 33,1 секунды, на третьем - россияне (отставание 50,9 секунд). 

Беларусы заняли девятое место. Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский отстали от норвежцев на 2 минуты 25,4 секунды. 

Всего в эстафете стартовали 27 команд, пишет interfax.by
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