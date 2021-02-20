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Футболист Илья Шкурин стал лучшим бомбардиром ЦСКА на сборах в Испании

Белорусский нападающий Илья Шкурин стал лучшим бомбардиром ЦСКА на сборах в Испании.

Футболист Илья Шкурин стал лучшим бомбардиром ЦСКА на сборах в Испании
Илья Шкурин. Фото: ПФК ЦСКА
В активе 21-летнего игрока пять голов. Второе место в списке самых результативных игроков армейцев делят Никола Влашич и Федор Чалов, которые по три раза поразили ворота соперников, пишет sportarena.by

Напомним, во время зимней паузы в чемпионате России ЦСКА подписал контракт с нападающим Саломоном Рондоном.
В текущем сезоне чемпионата России белорус сыграл семь матчей, в которых забил три гола.

ЦСКА занимает второе место в таблице, уступая четыре очка Зениту.

Также, Илья Шкурин был одним из первых футболистов, кто возмутился фальсификацией результатов президентских выборов и жесточайшими действиями властей в отношении мирных протестующих. Еще в августе он заявил, что не будет играт за сборную, пока Лукашенко удерживает власть.
Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин исключен из состава молодежной и национальной команд на 2021 год и таким образом лишен льготы по отсрочке от воинской службы.
"Белорусский партизан"
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