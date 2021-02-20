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Белоруски заняли четвертое место в эстафете на чемпионате мира по биатлону

Белорусские биатлонистки заняли четвертое место в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Ирина Кривко неудачно начала эстафету, занимая место в конце второго десятка после первой стрельбы, но затем она смогла серьезно отыграться и передала эстафету восьмой, пишет sport.tut.by

Динара Алимбекова не использовала ни одного дополнительного патрона и завершила этап второй в 25 секундах от лидирующей команды Норвегии.

Анна Сола трижды прибегала к доппатронам, но за счет скорости отыграла еще 16 секунд до Норвегии.


Елена Кручинкина боролась с лидерами, но все-таки не смогла зацепиться за медаль, финишировав в итоге четвертой.

Победу же одержала команда Норвегии (Тандревольд, Экхофф, Лиен, Олсбю-Ройзеланд). Серебро у Германии (Хинц, Хеттих, Херрманн, Пройс), бронза — у сборной Украины (Меркушина, Джима, Блашко, Пидгрушная).
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