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Японка Наоми Осака во второй раз выиграла Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей турнира Большого шлема Australian Open.

В финале соревнования в женском одиночном разряде она переиграла представительницу США Дженнифер Брэди - 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

Таким образом, японка во второй раз выиграла Australian Open. Ранее она побеждала на турнире в 2019 году. Также из турниров Большого шлема она дважды (2018, 2020) выиграла US Open.

В настоящий момент Осака является третьей ракеткой мира, Брэди - 24-й.

Россиянки на Australian Open-2021 дальше третьего круга не дошли, пишет interfax.by

В 2020 году Australian Open среди женщин выиграла уроженка Москвы София Кенин, ныне являющейся гражданкой США. Чаще всех - семь раз - турнир выигрывала американка Серена Уильямс. В 2008 году победительницей Australian Open стала россиянка Мария Шарапова.

В воскресенье в Мельбурне пройдет финал в мужском одиночном разряде. В нем сыграют четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и лидер мирового рейтинга, действующий победитель турнира серб Новак Джокович.
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