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Дмитрий Рекиш: Долги в "Белшине" были не катастрофические, но это все равно нагнетало ситуацию

Белорусский футболист Дмитрий Рекиш вспомнил о выступлении в "Белшине".


- Раньше футболисты "Белшины" признавались, что команда никому не нужна. Сейчас было так же?

- Не сказал бы. Просто следует серьезнее ко всему относиться. А чувствовалось, что некоторые даже хотели этого вылета в первую лигу. Кто — не скажу. Но ребята могут это подтвердить. Когда хочешь добиваться результатов, все должно быть выстроено четко. И руководить клубом должны люди, которые этого действительно хотят — и которые живут командой. А у нас получалось иначе. Но команда все равно нужна городу. Он как был, так и остается футбольным.

- С вами в Бобруйске рассчиталась?

- Не до конца. В плане финансов возникали неприятные моменты. А хочется, чтобы люди отвечали тебе взаимностью — и рассчитывались до конца. Надо понимать, что футболист всегда играет за деньги. Долги в "Белшине" были не катастрофические, но это все равно немного нагнетало ситуацию. Тем более это не такие большие суммы, чтобы их не выплатить. И если клуб не думает со мной рассчитываться, то пускай потратит их хотя бы на детский футбол, чтобы они не попали кому-то в карман. Потому что это будет нечестно. Там копейки остались — богаче от них я не стану. Впрочем, директор клуба обещал, что все отдаст.

- Как думаете, что будет с "Белшиной" дальше?

- Надеюсь, из нынешнего вылета извлекут уроки. Быть королями в первой иге — это одно. Но Бобруйск опять-таки футбольный город. Так что нужно пересмотреть то, что произошло. Завоевать повышение в элиту. И попробовать там задержаться. Я искренне этого желаю. А уж как все будет, не знаю. Потому что перед этим "Белшина" вернулась в высшую лигу только с третьего раза, — сказал Рекиш в интервью football.by.
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