[Орфография и пунктуация сохранены.]





Согласно нашему Регламенту состав участников чемпионата высшей лиги утверждается решением Исполкома АБФФ на основании достигнутых спортивных результатов и с учетом наличия соответствующей лицензии АБФФ. Статьей 10 приложения IV к Уставу ФИФА "Спортивная честность" также установлены соответствующие нормы, пишет pressball.by





Здесь необходимо выделить спортивный и юридический принципы.





Согласно первому из них исходя из итогов сезона 2020 года, высшую лигу покинули "Белшина" и "Смолевичи". Право повышения в классе получили занявшие первые два места в первом дивизионе речицкий "Спутник" и "Гомель".





В переходных матчах еще одну путевку в высшую лигу оспаривали "Слуцк" и "Крумкачы". Выиграла ее команда Минской области. Таким образом, в дальнейшем, если бы не отказ учредителей "Городеи" от содержания своей команды, последовала бы стандартная процедура лицензирования клубов, получивших благодаря своим спортивным результатам право выступать в высшей лиге. При этом необходимо подчеркнуть, что после такого "самороспуска" "Городеи" у "Крумкачэй" какого-то автоматического права на участия в высшей лиге в сезоне 2021 года не появилось и не могло появиться — по своим спортивным результатам, и это понятно всем, "Крумкачы" не добились такого права. Кстати, похожая ситуация у нас была зимой 2012 года, когда "Партизан" в переходных матчах в сезоне 2011 года выиграл у "Витебска", а потом отказался от выступления в высшей лиге, и "Витебску" тогда также не было предоставлено право участия в высшей лиге в чемпионате 2012 года.





Теперь в отношении юридического аспекта — лицензирования клубов к участию в высшей лиге. Во-первых, лицензия АБФФ — это выданный АБФФ сертификат, подтверждающий соблюдение соискателем лицензии всех минимальных критериев, как часть процедуры допуска к соревнованиям АБФФ. Согласно пункту 3.3 статьи 14 Регламента по лицензированию лицензия АБФФ «Высшая лига» дает право ее обладателю с учетом достигнутых спортивных результатов выступать в чемпионате высшей лиги или в чемпионате первой лиги.





Любой футбольный клуб первой и даже второй лиги, с учетом требований статьи 12 Регламента, может направить заявку на получение лицензии АБФФ "Высшая лига", оплатить административный сбор, и, при условии выполнения критериев лицензирования, получить лицензию. Но получение лицензии не предоставляет такому клубу право играть в высшей лиге. Получение лицензии лишь говорит о том, что этот футбольный клуб соответствует требованиям, предъявляемым к клубам высшей лиги. Так, например, "Белшина" в 2019 году воспользовалась таким правом, получила лицензию АБФФ "Высшая лига", но выступала в чемпионате первой лиги.





Отмечу, что согласно требованиям статьи 12 Регламента по лицензированию соискателем лицензии АБФФ "Высшая лига" может быть футбольный клуб, который является зарегистрированным членом АБФФ не менее двух лет подряд. Чтобы стать соискателем лицензии АБФФ "Первая лига" футбольный клуб должен быть зарегистрирован не менее одного года.





Все мы помним, какие проблемы с платежеспособностью были у "первых" "Крумкачэй" поэтому, такое ограничение по членству в национальной ассоциации было введено нами по аналогии с Правилами УЕФА по лицензированию и финансовому "фэйр-плей", в которых сказано, что соискателем лицензии может быть только футбольный клуб, который является зарегистрированным членом национальной ассоциации не менее трех лет подряд.





Данное правило, которое так и называется правило "трех лет", было введено УЕФА еще в 2008 году. Согласно данному правилу, клубам не разрешается менять свою правовую форму или структуру ради получения лицензии путем "очищения" балансовой ведомости при помощи списания долгов на новое юридическое лицо, которое потенциально может обанкротить. Тем самым, это нанесет урон кредиторам (включая сотрудников клуба, в первую очередь футболистов, и налоговые органы), а также идет вразрез с принципами справедливости спортивных соревнований. Внесение любых изменений в правовую форму или структуру клуба приводит к приостановлению его членства в национальной ассоциации — члене УЕФА. Должно пройти три года прежде чем, клуб может снова претендовать на получение лицензии УЕФА. Другими словами, правило "трех лет" специально разработано, чтобы пресечь уклонение от соблюдения требований системы лицензирования клубов.





Кстати, с учетом изменения норм Дисциплинарного кодекса ФИФА в прошлом году также нельзя исключать очередной вал исков к "новым" "Крумкачам" как футбольному правопреемнику “старых” "ворон".





При этом необходимо оговориться, что в УЕФА существует процедура по предоставлению исключения по правилу "трех лет". Футбольный клуб должен доказать, что смена юридического лица произошла не для облегчения получения лицензии. Такую процедуру, к примеру, прошел ФК Динамо-Брест в 2017 году, когда футбольная деятельность была передана от ОО «Футбольный клуб "Динамо-Брест" к ООО «ФК "Динамо-Брест". Пройдет брестский клуб такую процедуру и в этом году.





Исполком АБФФ по аналогии с УЕФА также может принять решение о неприменении какого-либо требования Регламента по лицензированию.





Так, например, ФК Спутник в январе 2021 года обратился с ходатайством к Исполкому АБФФ о предоставлении ему исключения по выполнению требований статьи 12 Регламента по лицензированию, и просьбой допустить его в качестве соискателя лицензии в процессе лицензирования 2021 года. Данное ходатайство было удовлетворено на заседании Исполкома АБФФ 22 января. Отмечу, что менеджмент “Крумкачэй” почему-то такой возможностью не воспользовался и своевременно такой запрос в этом отношении в АБФФ не предоставил.





Резюмируя все вышесказанное: если бы "Крумкачы" по итогам чемпионата 2020 года завоевали бы право участия в чемпионате высшей лиги 2021 года, то им для получения возможности подать заявку на получение лицензии АБФФ "Высшая лига" необходимо было бы своевременно обратиться с соответствующим ходатайством к Исполкому АБФФ. Не думаю, что там возникли какие-нибудь проблемы. И только после такого разрешения Исполкома департамент лицензирования вправе был бы принять заявку на получение лицензии АБФФ "Высшая лига" у "Крумкачэй". НО еще раз подчеркну, что получение лицензии само по себе не предоставило бы им право участия в высшей лиге, так как они утратили это право, проиграв матчи "Слуцку".



