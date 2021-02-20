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Филипп Рудик: «БАТЭ не будет в тройке»

Бывший полузащитник БАТЭ Филипп Рудик поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне чемпионата Беларуси.


«БАТЭ не будет в тройке. Мне очень жаль, что такая команда потихоньку сдувается», — написал Рудик.

Полузащитник выступал за борисовчан с 2011 по 2013 год. Также Рудик защищал цвета Нафтана, Гомеля, Атырау, Гурника, Шахтера, Жетысу, Немана, Городеи и Крумкачоў.

По итогам прошлого сезона БАТЭ финишировал на втором месте, а также выиграл Кубок Беларуси. Зимой команду возглавил Виталий Жуковский, сменив у руля Александра Лисовского.
Sportarena.by
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