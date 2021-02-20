Виталий Павлов возглавил Белшину

Детали контракта между клубом и 55-летним специалистом не разглашаются.





На протяжении трех последних сезонов наставник руководил Слуцком, однако летом прошлого года покинул команду ввиду неудачных результатов.





Лучшим достижением Сахарных под его руководством стало седьмое место в 2017 году.





Отметим, Павлов уже работал в Бобруйске с 2010 по 2016 год и в разное время исполнял роль главного тренера.



