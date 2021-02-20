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Виталий Павлов возглавил Белшину

Белорусский тренер Виталий Павлов официально возглавил Белшину, информирует пресс-служба бобруйчан.

Детали контракта между клубом и 55-летним специалистом не разглашаются.

На протяжении трех последних сезонов наставник руководил Слуцком, однако летом прошлого года покинул команду ввиду неудачных результатов.

Лучшим достижением Сахарных под его руководством стало седьмое место в 2017 году.

Отметим, Павлов уже работал в Бобруйске с 2010 по 2016 год и в разное время исполнял роль главного тренера.

Белшина по итогам прошлого сезона заняла 15-е место и покинула элиту, пишет sportarena.by
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