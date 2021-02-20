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Виталий Гурков: переезд в Украину — это лучшее, что могло со мной случиться

Легенда таиландского бокса и вокалист группы "Brutto" Виталий Гурков принял решение остаться в Киеве — в связи с политической ситуацией в своей стране.


Учитывая то, что Гурков поддержал антипрезидентские протесты, а Федерацию кикбоксинга и тайского бокса в Беларуси возглавляет Юрий Караев (министр внутренних дел РБ 2019-2020), с которым у спортсмена и без того были сложные отношения — выступления за национальную сборную 12-кратный чемпион мира решил прекратить.

"Когда я увидел, что происходит в моей стране — мне стало понятно, что мне там места нет. Любой мой выход на улицу мог плохо закончиться не только для меня, но и для моих близких. Я принял решение не возвращаться, потому что знал — за мной следят. Не раз я замечал, что меня "ведут" сотрудники спецслужб. Мне элементарно давали понять, что возвращаться — небезопасно. А Украину я выбрал, потому что мне здесь комфортно. Я эту страну знаю с детства — у меня родственники живут в Урзуфе. Мне нравится здесь. Сейчас мне кажется, что переезд в Украину — это лучшее, что могло со мной случиться".

Более подробно о приходе в спорт, первом "золоте" чемпионата мира, боях с Джорджио Петросяном и Буакавом Банчамеком, ситуации в Беларуси, а также о знакомстве с Сергеем Михалком и музыкальной карьере можно узнать здесь:
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