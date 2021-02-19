Фото: ХК "Динамо-Минск"





Белорусский хоккеист Максим Сушко дебютировал в НХЛ, он стал 12-м белорусом в Лиге.





Первый матч команда "Филадельфия Флайерс", в составе которой и выступает Сушко, проиграла "Рейнджерс" 2:3. Белорус выходил на лед в четвертом звене, передает Sputnik, он провел 11 смен, совершил один силовой прием и сделал одну потерю.





Брестчанину Максиму Сушко 22 года. Он начинал этот сезон в минском "Динамо". Провел там 30 матчей и набрал 5 очков. После чего и отправился в США. Сыграл 3 матча за команду "Лихай Велли", однако баллов не набрал.





В основной состав "Филадельфии" Сушко вызвали после того, как у некоторых игроков обнаружили коронавирус.





Белорусский спортсмен играет за океаном с 2016 года, начинал с успешного выступления в хоккейной лиге Онтарио. В 2017-м попал в "Филадельфию" под общим 107-м номером.





В 2018-м на чемпионате мира выступал за сборную Беларуси.

Не первый белорус в НХЛ





Напомним, ранее в НХЛ дебютировал еще один белорус — Егор Шарангович, ему также 22 года, он играет в "Нью-Джерси". В конце декабря спортсмен покинул минское "Динамо", за которое выступал на правах аренды, и отправился в клуб НХЛ.





Шарангович выступал за минское "Динамо" с июля. В сезоне КХЛ он провел 34 матча и набрал 25 очков. По заброшенным шайбам белорус входил в топ-5 игроков КХЛ.















