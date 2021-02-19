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Арина Соболенко выиграла Australian Open в парном разряде

Белоруска выступает в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. И это уже пятый их титул.

Арина Соболенко выиграла Australian Open в парном разряде
Архивное фото Синьхуа/БелТА
Сегодня в финале проходящего в Мельбурне теннисного турнира Соболенко и Мертенс (пара занимает второе место в мировом рейтинге) выиграли у чешек Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой — 6:2, 6:3.

Для Соболенко и Мертенс — это пятый титул в парном разряде за карьеру (были победы на турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами, Остраве, а также на US Open, где они выиграли у Виктории Азаренко и Эшли Бартски).

В одиночном разряде на Australian Open Арина в этом году проиграла в третьем раунде.
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