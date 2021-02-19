Международная федерация тяжелой атлетики ужесточила антидопинговые правила. Теперь отстранять команды будут за три нарушения в год
Международная федерация тяжелой атлетики ужесточила наказание за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщается на официальном сайте IWF.
"Сегодняшние решения отражают чёткую решимость сохранить прогресс, достигнутый IWF в последние годы в плане защиты "чистых" тяжелоатлетов и продвижении «чистой» тяжёлой атлетики", — отметил исполняющий обязанности президента IWF Майкл Ирани.
Исполком восстановил нижний порог 12-й статьи антидопинговых правил Международной федерации тяжелой атлетики. Таким образом, с настоящего времени процедура отстранения команд будет запускаться по достижении трех нарушений антидопинговых правил в течение одного года, а не четырех нарушений, как было прежде.
08:55 19/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение