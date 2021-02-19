



Об этом сообщается на официальном сайте IWF.





"Сегодняшние решения отражают чёткую решимость сохранить прогресс, достигнутый IWF в последние годы в плане защиты "чистых" тяжелоатлетов и продвижении «чистой» тяжёлой атлетики", — отметил исполняющий обязанности президента IWF Майкл Ирани.





Исполком восстановил нижний порог 12-й статьи антидопинговых правил Международной федерации тяжелой атлетики. Таким образом, с настоящего времени процедура отстранения команд будет запускаться по достижении трех нарушений антидопинговых правил в течение одного года, а не четырех нарушений, как было прежде.



