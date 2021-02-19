«Наверно, за что-то? Игорь, вы же мужчина, а это молодые девочки, у которых вся жизнь впереди. Как можно спать с этим и жить с этим. Как ужасно слушать и смотреть за вашими бегающими глазками. Черное это черное, а белое это белое. Задумайтесь над тем, что 97% людей все видят и все понимают.





И весь мир видит. И можно войти в историю как смех и стыд для потомков, а можно как первый чиновник, который скажет правду. Работайте по конституции и по закону, соблюдайте справедливость пока не поздно. И вы возвыситесь в глазах миллионов людей. Просто проснитесь и разбудите остальных. Чем раньше это случится, тем быстрее мы очухаемся от спячки», – написал Попов.



