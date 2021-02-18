Выиграли сингл-микс биатлонисты Франции, за которую выступали Антонен Гигонна и Жули Симон. Они использовали 5 доппатронов, пишет interfax.by





Симон на финише обошла норвежку Тириль Экхофф, которая выступала в паре с Йоханнесом Бё (9 дополнительных патронов). Третьими стали шведы - Себастиан Самуэльссон и Ханна Оберг (8 доппатронов).





Сборная Беларуси заняла 12 место вслед за россиянами, использовав 7 дополнительных патронов и отстав от лидера на 2 минуты и 17 секунд.





В пятницу на чемпионате мира выходной, а в субботу в Поклюке пройдут женская и мужская эстафеты.



