Французы выиграли сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, белорусы – 12-е
На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке в четверг прошла одиночная смешанная эстафета – сингл-микст. Всего в гонке приняли участие 28 сборных. За команду Беларуси бежали Никита Лобастов и Ирина Кривко.
Выиграли сингл-микс биатлонисты Франции, за которую выступали Антонен Гигонна и Жули Симон. Они использовали 5 доппатронов, пишет interfax.by
Симон на финише обошла норвежку Тириль Экхофф, которая выступала в паре с Йоханнесом Бё (9 дополнительных патронов). Третьими стали шведы - Себастиан Самуэльссон и Ханна Оберг (8 доппатронов).
Сборная Беларуси заняла 12 место вслед за россиянами, использовав 7 дополнительных патронов и отстав от лидера на 2 минуты и 17 секунд.
В пятницу на чемпионате мира выходной, а в субботу в Поклюке пройдут женская и мужская эстафеты.
19:49 18/02/2021
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