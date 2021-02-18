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Российским лыжникам не разрешили использовать «Катюшу» во время ЧМ

В случае победы представителей сборной России на чемпионате мира будет звучать полная версия гимна Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)

Песня «Катюша» не будет исполняться в честь победы российских лыжников на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна FIS», — отметили в организации.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что организация обратилась к FIS с просьбой использовать «Катюшу» в качестве замены гимна России на чемпионате мира. «Если не разрешат, наши спортсмены будут выступать под фанфары [мелодию] FIS», — сказал она.

Согласно решению, принятому Спортивным арбитражным судом (СAS) в декабре 2020 года, российским спортсменам в течение двух лет запрещено выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях (Олимпийских и Параолимпийских играх, чемпионатах мира) из-за лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия.

Представителям сборной России запретили использовать и другую национальную символику, а также исполнять гимн своей страны. Санкции в отношении российских спортсменов вступили в силу в момент вынесения судом вердикта (17 декабря) и будут действовать два года, вплоть до 16 декабря 2022 года.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта, в рамках которого пройдут соревнования по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью, пройдет с 24 февраля по 7 марта. Лыжники разыграют 12 комплектов медалей. Сборная России будет выступать на соревнованиях под флагом ОКР.
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