+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

СМИ: Хави возглавит "Барселону" в следующем сезоне

Испанский футбольный клуб "Барселона" планирует назначить Хави на пост главного тренера летом 2021 года. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира, пишет ТАСС.



В настоящее время Хави является главным тренером катарского клуба "Аль-Садд", в котором он завершил игровую карьеру. "Барселону" тренирует Рональд Куман, который был назначен на этот пост в августе 2020 года.

Хави является воспитанником "Барселоны". В основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании (сезон-1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15), три Кубка Испании (сезон-2008/09, 2011/12, 2014/15) и четыре Лиги чемпионов (сезон-2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15). Хави - рекордсмен "Барселоны" по числу матчей в чемпионате Испании (505) и Лиге чемпионов (151).

В составе сборной Испании он становился двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010), а также серебряным призером Олимпийских игр (2000).

Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]