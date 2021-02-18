+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Максим Недосеков установил национальный рекорд в прыжках в высоту в помещении

На международном турнире в Торуни, который через пару недель станет легкоатлетической столицей Европы, состоялся золотой этап World Indoor Tour - турнир Copernicus Cup

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков превзошел свое предыдущее  личное достижение на 3 см и установил национальный рекорд в помещении – 2 м 34 см, сообщает пресс-центр Минспорта. Максим стал победителем турнира, а также возглавил мировой рейтинг сезона, пишет interfax.by

Прыгунья в длину тройным Виолетта Скворцова  во втором прыжке во второй попытке улетела на 14 м 39 см, тем самым обновила личный рекорд и выполнила квалификационный олимпийский норматив на игры в Токио (14.32). Это 18-я лицензия белорусских легкоатлетов и первая в этом году.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]