Прыгунья в длину тройным Виолетта Скворцова во втором прыжке во второй попытке улетела на 14 м 39 см, тем самым обновила личный рекорд и выполнила квалификационный олимпийский норматив на игры в Токио (14.32). Это 18-я лицензия белорусских легкоатлетов и первая в этом году.







