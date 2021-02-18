



Вряд ли кто-то сомневался, что Скрипченко продолжит рулить «Минском» и в новом сезоне. Однако его контракт не продлили, а зимой команду покинуло сразу 15 футболистов. Журналисты Владислав Татур и Николай Ходасевич не понимают, что за перестройку спонтанно затеяли в клубе. Александр Ивулин решил разобраться в этой странной истории.





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По сведениям Татура, в декабре «Минск» решил установить партнерские отношения с инвесторами из Латвии. Если что, это те самые люди, которые рулят селекцией «Шахтера». В белфутболе их называют просто – «култаевские». Их компания Global Sport Invest давно присматривалась к клубу с самой большой детско-юношеской школой в стране. Более того, еще в прошлом году эмблема «горожан» красовалась на сайте агентства Евгения Култаева, который сейчас недоступен.





Однако в зимних переговорах «Минска» с прибалтийскими инвесторами что-то пошло не так. Стороны не смогли найти точек соприкосновения, но клуб без партнеров-селекционеров не остался. В свое время эти люди хотели построить суперпроект в Бобруйске, но затея провалилась. Если вы забыли, в 2016-м «Белшина» начала сотрудничать с российской компанией «СТМ-Спортменеджмент». Иностранные инвесторы сходу принялись рассказывать о наполеоновских планах и намерениях построить в Бобруйске топ-клуб. Новая «Белшина» должна была не только наказывать и БАТЭ, и «Шахтер», но и «развивать футбол». Однако дальше обещаний и пафосных роликов в Youtube дело не пошло. «Шинники» завалили старт сезона, и уже в июле тройка инвесторов Сергей Новиков-Михаил Саутин-Темур Хинтуба покинула Бобруйск.





Пару месяцев спустя «СТМ-Спортменджент» прекратил существование, а «Белшина» с долгами вылетела из элиты. После этого Новиков и компания сумели остаться в белфутболе, но находились в тени. Они привозили игроков для «Гомеля», брестского и минского «Динамо», а также предлагали АБФФ рассмотреть Валерия Карпина на должность главного тренера националки.





По информации Tribuna.com, этой зимой агент Новиков плотно взялся за «Минск». Сразу несколько наших источников уверяют, что сегодня именно этот менеджер играет ключевую роль в селекции «горожан





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Во многом благодаря стараниям Новикова в клубе сменился главный тренер. Вместо Скрипченко, который еще в декабре презентовал руководству «горожан» план развития, команду доверили россиянину Федору Щербаченко. Боссов «Минска» не смутило, что пять последних лет специалист был не востребован в России (должность тренера-консультанта в минорной «Чайке» в расчет не берем). Последнее достижение тренера с категорией Pro – победа на чемпионате Европы в 2016-м. Под его руководством команда аэропорта «Домодево» в Вене выиграла Евро среди работников аэропортов.





Если присмотреться к биографии Щербаченко, то легко заметить пересечения с Новиковым (и это не только дружба в Facebook). Рекламируя своих игроков, агент время от времени ссылался на мнение специалиста. Например, по словам менеджера тот высоко оценил скиллы его клиента Диксона Афоаквы.