+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Максим Сушко: «Это похоже на сон. Но завтра он может стать реальностью»

Белорус признался, что его переполняют эмоции

Максим Сушко, фото: theahl.com

Белорусский нападающий Максим Сушко, который ранее был вызван в Филадельфию из фарм-клуба, поделился эмоциями перед возможным дебютом в НХЛ. Сегодня 22-летний хоккеист тренировался в четвертом звене Летчиков.

«Это похоже на сон. Но завтра он может стать реальностью. Меня все еще переполняют эмоции. Что касается моей формы, мне очень помогла игровая практика в КХЛ. Я работал над своей игрой и ждал возможности дебютировать в НХЛ», — цитирует Сушко пресс-служба клуба.

В ночь с четверга на пятницу запланирована встреча между Филадельфией и Рейнджерс. В последний раз Летчики играли официальный матч 7 февраля, когда не оставили шансов Вашингтону – 7:4.

Напомним, нынешний сезон Сушко начинал в минском Динамо. В 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ на счету форварда пять (2+3) очков. Затем Максим перебрался в АХЛ, где в трех играх не отметился результативными действиями.
Sportarena
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]