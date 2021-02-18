Максим Сушко, фото: theahl.com





Белорусский нападающий Максим Сушко, который ранее был вызван в Филадельфию из фарм-клуба, поделился эмоциями перед возможным дебютом в НХЛ. Сегодня 22-летний хоккеист тренировался в четвертом звене Летчиков.





«Это похоже на сон. Но завтра он может стать реальностью. Меня все еще переполняют эмоции. Что касается моей формы, мне очень помогла игровая практика в КХЛ. Я работал над своей игрой и ждал возможности дебютировать в НХЛ», — цитирует Сушко пресс-служба клуба.





В ночь с четверга на пятницу запланирована встреча между Филадельфией и Рейнджерс. В последний раз Летчики играли официальный матч 7 февраля, когда не оставили шансов Вашингтону – 7:4.





Напомним, нынешний сезон Сушко начинал в минском Динамо. В 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ на счету форварда пять (2+3) очков. Затем Максим перебрался в АХЛ, где в трех играх не отметился результативными действиями.